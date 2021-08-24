30-летнее существование суверенной Украины можно охарактеризовать одним словом - «деградация», написал руководитель аналитического центра ЦОСЭР Денис Павленко в своей заметке для издания golos.ua, опубликованной 24 августа

Павленко обратил внимание на плачевное состояние политической сферы Украины, напомнив, что ни одна из ныне существующих партий не исповедует никакую идеологию.

«В Украине есть множество партий, но они абсолютно безлики, являются просто «проектами» для выборов, не предлагают своей повестки дня и вообще каких бы то ни было смыслов, не говоря уже об идеологиях», — сказал Павленко.

Эксперт утверждает, что политическая борьба на Украине заключается в «чернушных вбросах» и мобилизации избирателей на «ненависть к врагам».

«Культура дискуссии, собственное мнение — это вообще не про нас», — констатировал Павленко.

Просто о сложном. Почему деградирует украинская экономика?

Он напомнил, что украинский радикал и уличный активист Илья Кива сумел на Украине защитить кандидатскую диссертацию, в которой журналисты обнаружили поддельные документы, «и это все, что нужно знать о нашей науке».

Также Павленко раскритиковал языковые квоты, введенные на украинском телевидении и в книгопечатании, отметив, что «это все, что нужно знать о нашей культуре».

О катастрофическом состоянии в украинской политике и обществе ранее высказывался целый ряд учёных и экспертов.

Так, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявлял, что при сохранении курса, которым Украина шла все 30 лет независимости, страну ждёт неминуемый распад.