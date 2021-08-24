Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 24 августа в своем Telegram прокомментировал ситуацию с «угоном» украинского самолета в Афганистане

Украинский самолет в Афганистане продали афганским бизнесменам - СМИ © REUTERS, Rula Rouhana написал Пушков.

Недавно замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что на прошлой неделе неизвестные якобы захватили воздушное судно, которое должно было эвакуировать украинцев. При этом угонщики, по его словам, вывезли на нем других пассажиров в Иран. Позже пресс-секретарь МИД Олег Николенко опроверг эту информацию, заявив, что все самолеты благополучно вернулись на Украину.

Представитель управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш затем заверил, что самолет не украинский и не был похищен, а накануне вечером он успешно приземлился в Киеве, сделав дозаправку в аэропорту иранского Мешхеда.