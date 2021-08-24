Самолет, который, по заявлению представителя МИД Украины, считался угнанным в Афганистане, приземлился в Киеве после дозаправки в иранском аэропорту вечером 23 августа. Об этом сообщил 24 августа РИА Новости представитель управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш

Ранее замминистра МИД Украины Евгений Енин сообщил, что в воскресенье самолет Минобороны, предназначенный для эвакуации украинцев, был захвачен вооруженными людьми и улетел в Иран. Затем спикер МИД Олег Николенко опроверг эту информацию.

Представитель Ирана заявил, что самолет был не украинский и не был похищен.

«Рейс вылетел из Ирана (накануне. — Ред.)… Вчера (23 августа. — Ред.) он прилетел в Мешхед… заправился вчера в аэропорту Мешхеда, самолет был из Каме (город в афганской провинции Нангархар. — Ред.), вылетел из Ирана и приземлился в аэропорту Киева вчера в 21:50. Никакого похищения не было, самолет был не украинский, он был из Каме, из Афганистана», — рассказал Зибахш.

Украинский самолет в Афганистане продали афганским бизнесменам - СМИ © REUTERS, Rula Rouhana

15 августа представителями движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане. Из страны пытаются эвакуировать иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.