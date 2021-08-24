«Сегодня принято праздновать день независимости. Независимости от чего? От свободы слова. Независимости от чего? От прав человека? От здравого смысла? От закона, от порядка, от Конституции? Что вы празднуете. За 30 лет мы уничтожили полностью нашу экономику, нашу промышленность… больше 10 млн чел выехали из станы на заработки на сегодняшний день. На сегодня потеряна часть территории и боюсь безвозвратно. Что вы празднуете? Войну, беспредел, разграбленное государство, превращенное в колонию с внешним управлением? Где будут жить наши дети, в каком дерьме?», — возмутился Кива.
Он напомнил, что 9 дней назад умер его коллега мэр Кривого Рога, «которого казнили в своем доме и выставили это как самоубийство». Кроме того, он добавил, что лидер оппозиции Виктор Медведчук находится под арестом.
«Вы празднуете закрытые телеканалы по беспределу? Празднуете нищету, в которой пребывает украинский народ? Ту смерть, которая седьмой год объяла наш Донбасс? Вы это называете праздником? Опомнитесь! Придите в себя… мне сегодня праздновать нечего», — сказал депутат.
Он отметил, что 24 августа в Раде пройдет торжественное заседание, но он останется дома и уделит время ребенку.