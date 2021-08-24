Народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы - За жизнь» отказался праздновать 30-летие со дня независимости Украины. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном 24 августа в Telegram-канале The Kyva

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Он напомнил, что 9 дней назад умер его коллега мэр Кривого Рога, «которого казнили в своем доме и выставили это как самоубийство». Кроме того, он добавил, что лидер оппозиции Виктор Медведчук находится под арестом.

«Вы празднуете закрытые телеканалы по беспределу? Празднуете нищету, в которой пребывает украинский народ? Ту смерть, которая седьмой год объяла наш Донбасс? Вы это называете праздником? Опомнитесь! Придите в себя… мне сегодня праздновать нечего», — сказал депутат.

Он отметил, что 24 августа в Раде пройдет торжественное заседание, но он останется дома и уделит время ребенку.