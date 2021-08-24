Украинский политик и блогер Анатолий Шарий назвал «старой шлюхой» мир двойных стандартов, который, в свою очередь, именует сам себя цивилизованным миром, и который закрывает глаза на то, что исполняет украинская власть во главе с Владимиром Зеленским. Он заявил об этом в интервью изданию Украина.ру

Блогер Шарий о санкциях Зеленского против него и конфликте с Гужвой © Facebook, Анатолий Шарий Андрея Деркача, журналистов Игоря Гужвы и Анатолия Шария, а также ряда СМИ и граждан РФ.

«Но, с другой стороны, Штаты, и это видно по последней публикации в «Вашингтон Пост», уже начинают замечать абсолютный неадекват Зеленского. Это даже было вынесено в заголовок. Там удивлены тем, что Зеленский предъявляет свои претензии и недоволен Байденом, недоволен Трампом, он всеми недоволен, все его предали», — привел пример эксперт.

По его мнению, на Западе начинают это замечать, хотя они продолжают играть с Зеленским, поскольку относятся к Украине как к сырьевому придатку.

Шарий добавил, что «эта старая шлюха» еще долгое или некоторое время будет не замечать реальности происходящего, но это не его, он будет идти строго по юридической дорожке в вопросе о санкциях против его и его близких.

Полностью интервью можно прочитать здесь.