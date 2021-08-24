Ранее СНБО одобрил введение санкций против депутата Рады Украины Андрея Деркача, журналистов Игоря Гужвы и Анатолия Шария, а также ряда СМИ и граждан РФ.
«Но, с другой стороны, Штаты, и это видно по последней публикации в «Вашингтон Пост», уже начинают замечать абсолютный неадекват Зеленского. Это даже было вынесено в заголовок. Там удивлены тем, что Зеленский предъявляет свои претензии и недоволен Байденом, недоволен Трампом, он всеми недоволен, все его предали», — привел пример эксперт.
По его мнению, на Западе начинают это замечать, хотя они продолжают играть с Зеленским, поскольку относятся к Украине как к сырьевому придатку.
Шарий добавил, что «эта старая шлюха» еще долгое или некоторое время будет не замечать реальности происходящего, но это не его, он будет идти строго по юридической дорожке в вопросе о санкциях против его и его близких.
Полностью интервью можно прочитать здесь.