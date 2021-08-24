Москва против переговоров с Соединенными Штатами о судьбе газопровода «Северный поток 2», поскольку даже территориально США не имеют никакого отношения к российско-европейскому проекту, сказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости, опубликованном 24 августа

Так дипломат прокомментировал вероятность заключения сделки между Россией и США, аналогичной меморандуму, подписанному Берлином и Вашингтоном.

«Где находятся США, где находится трубопровод "Северный поток 2"? В совершенно разных частях света. Поэтому разговаривать нам с США об этом проекте как-то нелогично», — подчеркнул Биричевский.

«Северный поток - 2»: Начало сертификации первой нитки, в США назначили спецпосланника по проекту © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее ФРГ и США подписали декларацию, согласно которой Штаты отказываются от претензий в отношении «Северного потока 2», а Германия вносит $2 млрд пожертвований на антироссийские проекты и обязуется ввести санкции против России, если та «будет использовать энергетику как оружие».