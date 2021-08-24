Так дипломат прокомментировал вероятность заключения сделки между Россией и США, аналогичной меморандуму, подписанному Берлином и Вашингтоном.
«Где находятся США, где находится трубопровод "Северный поток 2"? В совершенно разных частях света. Поэтому разговаривать нам с США об этом проекте как-то нелогично», — подчеркнул Биричевский.
Он уточнил, что Москва ведет переговоры с теми, кто является ее партнерами: «с Европой, с основными потребителями природного газа, который будет поступать по этой трубе».
Ранее ФРГ и США подписали декларацию, согласно которой Штаты отказываются от претензий в отношении «Северного потока 2», а Германия вносит $2 млрд пожертвований на антироссийские проекты и обязуется ввести санкции против России, если та «будет использовать энергетику как оружие».