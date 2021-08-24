Российский артист Филипп Киркоров на днях выразил недоумение по поводу того, что Служба безопасности Украины внесла его в список врагов, передает kp.ru

Запрещенный на Украине Киркоров пригласил одессита Джигана к себе в гости © Джиган/Инстаграм Владимиром Зеленским, когда тот был актером.

«Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме "Любовь в большом городе". Я ему там подзатыльники давал. А потом вдруг "Киркоров — враг Украины". Все беды из-за Киркорова, всегда так было, есть и будет», — возмутился артист.

Он вспомнил еще один неприятный инцидент, связанный с Зеленским.

«На съёмках фильма "Любовь в большом городе" Игорь Крутой и Игорь Николаев написали для фильма песню "Радость моя". Я ее спел. Приехали на премьеру, посмотрели фильм, а песни нашей нет. Оказывается, вместо неё взяли песню какой-то проплаченной дамы. Но несмотря на это, песня все равно стала хитом», — рассказал Киркоров.

В июне СБУ Украины внесла Киркорова за выступление в Крыму в список врагов, запретив ему въезд в страну. Позже появилась информация, что певец из него исключен. В августе Служба безопасности подтвердила информацию о том, что российскому певцу запрещен въезд в страну сроком на три года.