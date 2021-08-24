2024 год принесет Украине процветание, и именно тогда страна вступит в НАТО. Об этом заявил 24 августа украинский астролог Влад Росс в комментарии «Главреду»

Украинский астролог сказал, как Зеленский очарует Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Луна будет благоприятно расположена в первом градусе Стрельца, что указывает на возможность заключения важных договоров с иностранцами и оформления важных юридических бумаг. Наша страна наконец перестанет быть объектом, а станет субъектом международной политики», — предрек Росс.

Кроме того, именно в 2024 году начнутся конкретные переговоры по поводу вступления Украины в Евросоюз, добавил астролог.

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