Украинский астролог сказал, как Зеленский очарует Байдена
Украинский астролог сказал, как Зеленский очарует Байдена
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
Астролог спрогнозировал, что 2024 год станет годом начала процветания Украины. В этом году планета Юпитер войдет в знак Тельца, а это эгрегориальный знак Украины, сообщил он.

«Луна будет благоприятно расположена в первом градусе Стрельца, что указывает на возможность заключения важных договоров с иностранцами и оформления важных юридических бумаг. Наша страна наконец перестанет быть объектом, а станет субъектом международной политики», — предрек Росс.

Кроме того, именно в 2024 году начнутся конкретные переговоры по поводу вступления Украины в Евросоюз, добавил астролог.

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