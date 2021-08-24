Астролог спрогнозировал, что 2024 год станет годом начала процветания Украины. В этом году планета Юпитер войдет в знак Тельца, а это эгрегориальный знак Украины, сообщил он.
«Луна будет благоприятно расположена в первом градусе Стрельца, что указывает на возможность заключения важных договоров с иностранцами и оформления важных юридических бумаг. Наша страна наконец перестанет быть объектом, а станет субъектом международной политики», — предрек Росс.
Кроме того, именно в 2024 году начнутся конкретные переговоры по поводу вступления Украины в Евросоюз, добавил астролог.
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