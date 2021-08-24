Американские ученые из медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе в результате исследования обнаружили антитело, способное бороться со всеми известными мутациями коронавируса. Об этом на днях сообщили на портале вуза

Ученые предупредили о почти вдвое повышающем летальность штамме COVID-19 © РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк изучили 43 антитела и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2. После чего девять самых сильных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах. В итоге отобрали наиболее эффективных кандидатов.

Выяснилось, что антитело под названием SARS2-38 способно нейтрализовать все известные варианты коронавируса — «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Каппа», «Йота» и редкие мутации.

Ученые обнаружили, что антитело присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Кроме того, SARS2-38 обладает высокой способностью нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействует на все варианты коронавируса.

Специалисты подчеркнули, что в будущем есть риск появления новых мутаций, поэтому необходимы эффективные нейтрализующие антитела. Они смогут поддерживать иммунитет человека как самостоятельно, так и в комбинации с лечением.