Цена на акции Газпрома впервые с 2008 года превысила 300 рублей, согласно данным на сайте Московской биржи на 24 августа

К 10:21 ценные бумаги Газпрома выросли на 0,85%, до 300,23 рубля, и обновили исторический максимум.

Российский дипломат назвал дату запуска «Северного потока-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что до окончания строительства «Северный поток — 2» осталось несколько недель, запуск газопровода планируется до конца года.

«Северный поток-2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Власти США считают, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы. В Москве неоднократно заявляли, что проект является коммерческим, а меры США против него связывали с нечестной конкуренцией.