Памятник представляет собой трехметровую задвижку, которая 50 лет была частью городской канализационной сети, регулируя движение стоков в насосную станцию. После того, как агрегат был списан и заменен на современную модель, его решили превратить в памятник.
Фотография этой задвижки в соцсети собрала множество комментариев, большинство из которых оказались негативными. Многие отметили, что форма объекта напоминает им «что-то неприличное».
«На культуру города денег нет, культпросвет закрыли, музучилище будут сокращать, дорог нет, на лифты средств тоже нет, на флагштоки и на такое… в центре города есть», «Миллион гривен точно списали с бюджета города на эту х…ю. Я извиняюсь за мат, лучше бы там поставили детскую песочницу, толку больше было бы», «Идиотизм!!! Херсон прославился на всю Украину, то храм из пенопласта, то флагшток завалился, то теперь это уродство. Класс!», «Странный подарок», «Тупик творческой мысли», «Вы тоже подумали что это Он? Не буду ругаться», — написали горожане.
Кроме того, херсонцы не исключили, что затраты на установку этой задвижки попадут в тариф на воду.