«Херсонводоканал» к 30-летию независимости Украины открыл сомнительного вида арт-объект возле административного корпуса хозяйства. Событие вызвало огромный резонанс в соцсетях

Свин в раю, хрюшка-грязнуля и свинья-кормилица: забавные «аграрные» памятники Полтавской области © pl.vgorode.ua

Фотография этой задвижки в соцсети собрала множество комментариев, большинство из которых оказались негативными. Многие отметили, что форма объекта напоминает им «что-то неприличное».

«На культуру города денег нет, культпросвет закрыли, музучилище будут сокращать, дорог нет, на лифты средств тоже нет, на флагштоки и на такое… в центре города есть», «Миллион гривен точно списали с бюджета города на эту х…ю. Я извиняюсь за мат, лучше бы там поставили детскую песочницу, толку больше было бы», «Идиотизм!!! Херсон прославился на всю Украину, то храм из пенопласта, то флагшток завалился, то теперь это уродство. Класс!», «Странный подарок», «Тупик творческой мысли», «Вы тоже подумали что это Он? Не буду ругаться», — написали горожане.

Кроме того, херсонцы не исключили, что затраты на установку этой задвижки попадут в тариф на воду.