Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-летием независимости. Поздравление опубликовано 24 августа на сайте Госдепа США

Блинкен от лица США передал наилучшие пожелания народу Украины и отметил, что на протяжении всего периода независимости США поддерживали Украину.

Google присоединился к празднованию Дня независимости Украины © CC0, Pixabay

«Мы твердо убеждены в том, что демократическая, процветающая и безопасная Украина отвечает интересам не только народа Украины, но также Соединенных Штатов и международного сообщества. Мы будем продолжать поддерживать вас в ваших усилиях по реализации ваших евроатлантических устремлений, восстановлению и обеспечению безопасности международно признанных границ Украины и защите от российской агрессии», — говорится в поздравлении.

США, по словам Блинкена, остаются партнером Украины в работе по продвижению усилий по борьбе с коррупцией, содействию экономическому росту и выполнению обещаний «революции достоинства» и планируют укреплять отношения ради «построения процветающего будущего для всех украинцев».

Украина 24 августа празднует День независимости. 24 августа 1991 года Верховный совет УССР принял постановление о провозглашении независимости Украины.