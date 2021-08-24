В компании Google подготовили новый дудл, приуроченный к 30-летию независимости Украины. Накануне его традиционно разместили на стартовой странице поисковика

Зеленский ввел «налог на Google» © CC0, Pixabay

«Казацкие чайки были легкими, маневренными парусными лодками запорожских казаков периода XVI-XVII вв. Считают, что чайка обязана своим названием непривычной скорости и легкости, которые лодка демонстрировал на воде. Инновационность конструкции казацких чаек давала им преимущество и позволила получить много славных побед. Поздравляем всех с Днем Независимости Украины!» — говорится в официальном блоге.

Чайки — это беспалубный плоскодонный чёлн запорожских казаков XVI — XVII века, в виде огромной выдолбленной колоды, по бортам обшитой досками. Собственно, назвали эти лодки именно чайками за чрезвычайную их скорость на воде.

Дудлами называют своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице Google.