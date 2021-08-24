Самолет для эвакуации украинцев из Афганистана в прошлое воскресенье был захвачен неизвестными и улетел в Иран, заявил 24 августа в комментарии «Громадскому» заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин

«В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта», — сообщил Енин.

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СМИ предполагают, что самолет «сдали иранцам за очень большие деньги». При этом ранее, в январе 2020 года, ПВО Ирана сбили гражданский борт Международных авиалиний Украины.

Ранее движение «Талибан»* взяло под контроль практически всю территорию Афганистана, в том числе столицу. В то же время в аэропорту Кабула продолжается эвакуация иностранных граждан.

*Деятельность организации запрещена в РФ