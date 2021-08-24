«Надеюсь, что до конца года есть все шансы запустить его в действие», — сказал дипломат.
Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по «Северному потоку — 2». Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.
Президент РФ Владимир Путин на днях заверял, что до завершения строительства «Северного потока — 2» осталось 15 километров по морю.