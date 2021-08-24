В Москве надеются, что «Северный поток - 2» введут в эксплуатацию до конца года. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел (МИД) России Дмитрий Биричевский, передает 24 августа РИА Новости

«Северный поток - 2»: Достройку проекта завершат в ближайшее время, а Меркель обсудит его с Путиным в Москве © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по «Северному потоку — 2». Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.

Президент РФ Владимир Путин на днях заверял, что до завершения строительства «Северного потока — 2» осталось 15 километров по морю.