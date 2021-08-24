Украина вышла из советской матрицы, вырвав её фрагменты из себя с мясом, но к новому устойчивому системному состоянию так и не пришла. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк «Бесконечные расколы, метания, малые и большие переделы и перевороты. Государство не достроено, гражданская, политическая нация не сформирована. Национальная идентичность остаётся предметом холодной или горячей гражданской войны», — подчеркнул Станкевич. Собеседник издания добавил, что независимость Украины проявляется во флаге, гербе, гимне и валюте, а также в независимости от реальности и способности большинства населения жить фантазиями и мечтами, игнорируя (порой воинственно) свой и чужой опыт, даже не признавая реальность, данную в ежедневных ощущениях. Полностью интервью можно прочитать здесь.