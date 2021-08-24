Эксперт пояснил, что формально-правовая независимость у Украины несомненно присутствует, но в то же время страна переживает все трудности и болезни затянувшегося тридцатилетнего транзита.
«Бесконечные расколы, метания, малые и большие переделы и перевороты. Государство не достроено, гражданская, политическая нация не сформирована. Национальная идентичность остаётся предметом холодной или горячей гражданской войны», — подчеркнул Станкевич.
Собеседник издания добавил, что независимость Украины проявляется во флаге, гербе, гимне и валюте, а также в независимости от реальности и способности большинства населения жить фантазиями и мечтами, игнорируя (порой воинственно) свой и чужой опыт, даже не признавая реальность, данную в ежедневных ощущениях.
Полностью интервью можно прочитать здесь.