Крым не интересен Западу, несмотря на попытки Украины напомнить о проблеме полуострова организацией саммита «Крымская платформа». Об этом на днях заявила журналистка газеты Le Figaro Анна Дарроман

Большинство украинцев хотят «вернуть» Крым в состав Украины © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Дарроман отметила, что принятая президентом Владимиром Зеленским «Стратегия деоккупации» не поможет «вернуть» Крым под контроль Киева. Она подчеркнула, что для союзников вопрос полуострова не является приоритетным.

Журналистка напомнила, что президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден отказались посещать «Крымскую платформу», канцлер Германии Ангела Меркель также не участвовала в саммите, несмотря на то, что он состоялся на следующий день после ее визита на Украину.

«Украинское общество осознало сложность возвращения Крыма через семь лет после его аннексии», — добавила Дарроман.

В качестве подтверждения своих слов она привела результаты опроса, согласно которому только 61% украинцев считает необходимым возвращение Крыма под юрисдикцию Киева, а 44% полагают, что это невозможно, и доля таких граждан за последние пять лет возросла на 7%.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа. Участники выпустили декларацию, где подвели итоги мероприятия. «Крымская платформа» выступила с осуждением «незаконной аннексии Крыма», его «милитаризации», «нарушения прав граждан» в регионе и «изменения демографической структуры» полуострова в результате переселения туда российских граждан.