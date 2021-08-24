Эстония продолжает чествовать карателей и коллаборационистов вместо освободивших мир воинов Красной Армии. Так 23 августа оценила установку памятника «лесным братьям» официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram

Захарова призвала Киев прекратить войну с памятью о героях © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

По ее словам, «лесные братья» вошли в историю не как воины, а как «обыкновенные душегубы, подло, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими».

Захарова добавила, что за последний год это был второй памятник националистам.

При этом представитель МИД напомнила, что только по официальным данным, на счету «лесных братьев» в Эстонии жизни почти 500 мирных жителей.

В минувшие выходные в Выруском уезде прошло торжественное открытие памятника «лесным братьям». «Лесными братьями» в Эстонии неофициально называют членов подпольных вооруженных формирований националистов, основной пик активности которых пришелся на годы Второй мировой войны и последующее десятилетие.

Повстанцы вели деятельность не только в Эстонии, но и в других странах Прибалтики — Латвии и Литве. В годы Второй мировой войны гитлеровцы активно привлекали членов объединения к участию в карательных акциях. Некоторые из них стали членами 20-й дивизии СС. Однако, несмотря на это, в Эстонии «лесные братья» считаются национальными героями.