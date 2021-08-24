Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала руководство Украины прекратить борьбу с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны, передает 23 августа РИА Новости

В США внедорожник насмерть сбил ветерана ВОВ из Украины © Nate Steiner / flickr Константину Косачеву в посещении Харькова для участия в мероприятиях, посвященных Дню освобождения населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков.

При этом Киев объявил о решении в весьма хамской и кощунственной манере, присущей украинской дипломатии последних лет, отметила Захарова. И добавила, что реакция Киева обескуражила.

«В ответ на его достойный всякого уважения жест — почтить память героев Великой Отечественной войны — Киев выкатил стандартный перечень своих фантомных тезисов, включая мифическую "российскую агрессию" и пресловутую "оккупацию"», — подчеркнула дипломат.

Захарова подчеркнула, что многие украинцы не поддерживают правительство в этом вопросе и чтят память советских бойцов.

«Призываем власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками», — добавила Захарова.

Ранее вице-спикера Совета Федерации России Косачева отказались пускать на церемонию, проходящую на Украине. Отказ пришел в грубой форме со ссылкой на бессрочный запрет въезда сенатора в страну.