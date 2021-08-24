Если Украина не захочет транзита российского газа, Россия обойдется и без нее. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает 24 августа РИА Новости

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