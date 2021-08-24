Более 100 представителей украинских СМИ (в частности, закрытых телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK) вышли на акцию протеста в Киеве. Об этом 23 августа сообщило издание «Страна.ua»

Вперед, к диктатуре! Зачем Зеленский через СНБО ввел санкции против СМИ и политической оппозиции © пресс-служба президента Украины направились к Оперному театру, где проходило заключительное мероприятие саммита «Крымская платформа».

Они попытались обратиться к лидерам иностранных государств, чтобы те «помогли остановить убийство свободы слова на Украине».

Ранее депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин рассказал, что после прихода Зеленского к власти происходит «что-то невообразимое». По его словам, цинизм данной ситуации заключается в том, что украинцы голосовали за Зеленского в надежде на то, что он изменит политику предыдущего лидера Петра Порошенко. Санкции против украинских изданий он также охарактеризовал как «дикость».

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против трех телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. 20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы.