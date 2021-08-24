Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой на полях форума «Крымская платформа» предложил совместно противодействовать запуску российского газопровода «Северный поток-2», об этом 23 августа сообщили на сайте главы государства

«Северный поток - 2»: Достройку проекта завершат в ближайшее время, а Меркель обсудит его с Путиным в Москве © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Поэтому должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это — в интересах энергетической безопасности Европы в целом», — заверил он.

Зеленский считает, что двум государствам нужно сплотиться и бороться против Москвы вместе.

Кроме того, Зеленский и Дуда обсудили перспективы стран по сотрудничеству в энергетической сфере. В частности, они затронули совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.

На днях глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что попытки стран Запада давить на Россию в вопросе газопровода «Северный поток — 2» еще будут, однако они не смогут ему повредить. Министр подчеркнул, что «Северный поток — 2» уже достроен «практически до последней мили».