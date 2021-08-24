Он напомнил, что до развала Советского Союза Украина считалась самой процветающей республикой. Но потом несколько богатых семей монополизировали целые ключевые отрасли экономики. Они финансировали политические партии и средства массовой информации, тем самым влияя на состав украинского парламента, заверил экономист.
«Олигархизация — главный тормоз Украины», — сказал Суслов.
Мешают развитию государства и советы Запада, считает бывший министр. Наиболее сильное влияние оказывали Международный валютный фонд, американские консультанты «типа группы профессора Джеффри Сакса (экономист и директор Института Земли при Колумбийском университете — ред.)».
«Украина очень долго жила по рекомендациям западных экспертов», — отметил он.
Суслов напомнил, что Украина вступила во Всемирную торговую организацию на самых невыгодных условиях, а затем подписала «заведомо кабальное» соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это привело к тому, что со временем экономика государства становилась все больше сырьевой. На этом фоне унаследованные от СССР технологические и промышленные достижения терялись и утрачиваются до сих пор, считает политик.