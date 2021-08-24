Бывший украинский министр экономики Виктор Суслов назвал два основных тормоза развития государства, сообщает 24 августа «Комсомольская правда»

Экономический кризис на Украине выльется в смену власти – Суслов © Стрингер

«Олигархизация — главный тормоз Украины», — сказал Суслов.

Мешают развитию государства и советы Запада, считает бывший министр. Наиболее сильное влияние оказывали Международный валютный фонд, американские консультанты «типа группы профессора Джеффри Сакса (экономист и директор Института Земли при Колумбийском университете — ред.)».

«Украина очень долго жила по рекомендациям западных экспертов», — отметил он.

Суслов напомнил, что Украина вступила во Всемирную торговую организацию на самых невыгодных условиях, а затем подписала «заведомо кабальное» соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это привело к тому, что со временем экономика государства становилась все больше сырьевой. На этом фоне унаследованные от СССР технологические и промышленные достижения терялись и утрачиваются до сих пор, считает политик.