Политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев 23 августа предрек Украине распад из-за курса, по которому она следует последние 30 лет, передает «Главред»

«Украинская экономика была 15-ой экономикой мира, но скатилась куда-то далеко», — подчеркнул Золотарев.

По мнению аналитика, Украина становится аграрно-сырьевым придатком стран «золотого миллиарда».

Так, страна не добилась значительных достижений в экономической и социальной сферах, а ее население сократилось с 52 до 35-37 миллионов человек. Украину ждет распад из-за проводимого властью курса последние годы, считает Золотарев.

«Если же человеческий капитал будет потерян, то какие бы сюда ни заходили инвестиции, низкоквалифицированный рабочий труд с низкой добавочной стоимостью — это все, что украинцам смогут предложить. Это самое печальное», — отметил политолог.

По его мнению, в основе современной Украины лежит калька УССР с большим количеством социальных гарантий, при этом уровень экономики не соответствует поставленным задачам.

«Поэтому вопросом времени является перезапуск (а, по сути, переоснование) государства», — считает эксперт.

Он добавил, что сейчас Украину связывает только полиция, денежная единица, вооруженные силы и торговые сети. Однако ситуацию в стране возможно улучшить при наличии «политической воли у политической и деловой элиты».