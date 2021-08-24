Он оценил 30 лет независимости Украины как «нерадостные», поскольку она является единственной из бывших советских республик, которая не достигла ВВП уровня 1991 года.
«Украинская экономика была 15-ой экономикой мира, но скатилась куда-то далеко», — подчеркнул Золотарев.
По мнению аналитика, Украина становится аграрно-сырьевым придатком стран «золотого миллиарда».
Так, страна не добилась значительных достижений в экономической и социальной сферах, а ее население сократилось с 52 до 35-37 миллионов человек. Украину ждет распад из-за проводимого властью курса последние годы, считает Золотарев.
«Если же человеческий капитал будет потерян, то какие бы сюда ни заходили инвестиции, низкоквалифицированный рабочий труд с низкой добавочной стоимостью — это все, что украинцам смогут предложить. Это самое печальное», — отметил политолог.
По его мнению, в основе современной Украины лежит калька УССР с большим количеством социальных гарантий, при этом уровень экономики не соответствует поставленным задачам.
«Поэтому вопросом времени является перезапуск (а, по сути, переоснование) государства», — считает эксперт.
Он добавил, что сейчас Украину связывает только полиция, денежная единица, вооруженные силы и торговые сети. Однако ситуацию в стране возможно улучшить при наличии «политической воли у политической и деловой элиты».