Президент Украины Владимир Зеленский беден с политической точки зрения. Он очень бедный в том смысле, что он абсолютно бессмысленный, и делать ему нечего. Об этом рассказал глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

Александр Бородай: В интересах России "Союз добровольцев Донбасса" готов воевать и с азиатами © Владимир Трефилов

Эксперт уточнил, что «на карман Зеленский себе уже накопил давно и достаточно», и продолжает снимать устойчиво мелкие проценты, гешефты со всего, что происходит вокруг, но с точки зрения политической он бедный.

«Он со всеми поговорил уже двадцать раз, поговорит еще в двадцать второй раз. Ничего от этого не меняется, ситуация на Украине становится только хуже. Соответственно, что-то надо делать. В этом смысле идея как всегда с какой-то войной маленькой, может быть, победоносной, а может быть, нет — для него является хоть каким-то выходом. Поэтому логично было бы предположить, что усиление обострения становится снова возможным», — указал Бородай.

Учитывая, что скоро в России пройдут парламентские выборы, и в этих выборах будут участвовать граждане России, живущие на Донбассе, это прекрасный повод испортить выборы и организовать под них серьезную вооруженную провокацию, заключил собеседник издания.

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