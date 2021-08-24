Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Эксперт уточнил, что «на карман Зеленский себе уже накопил давно и достаточно», и продолжает снимать устойчиво мелкие проценты, гешефты со всего, что происходит вокруг, но с точки зрения политической он бедный.
«Он со всеми поговорил уже двадцать раз, поговорит еще в двадцать второй раз. Ничего от этого не меняется, ситуация на Украине становится только хуже. Соответственно, что-то надо делать. В этом смысле идея как всегда с какой-то войной маленькой, может быть, победоносной, а может быть, нет — для него является хоть каким-то выходом. Поэтому логично было бы предположить, что усиление обострения становится снова возможным», — указал Бородай.
Учитывая, что скоро в России пройдут парламентские выборы, и в этих выборах будут участвовать граждане России, живущие на Донбассе, это прекрасный повод испортить выборы и организовать под них серьезную вооруженную провокацию, заключил собеседник издания.
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