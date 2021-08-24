Если Украина начнет предъявлять Польше какие-то претензии и требования репараций, то Польша выдвинет ей ответные претензии. Об этом рассказал глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в эфире ютуб-канала Украина.ру

Алексей Кочетков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Анджей Дуда подписал закон о реституциях. В соответствии с документом, решение, в результате которого имущество, которое у кого-то было конфисковано по той или иной причине, может быть оспорено в судебном порядке в течение 30 лет. Таким образом, польские граждане еврейского происхождения, которые лишились своей собственности во время Второй Мировой войны во время немецкой оккупации, не смогут его больше возвратить. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, потребовал изменить ныне действующее польское законодательство, так как это ущемляет интересы жертв Холокоста.

Эксперт уточнил, что хотя раньше подобные разговоры самими польскими властями не приветствовались, сейчас всё громче слышно о том, что там же остались польские свечные заводики, лесопилки, мельницы, обувные фабрики и прочее, у которых, в отличие от ситуации с американскими родственниками жертв Холокоста, есть реальные хозяева и наследники.

«Тем более эта польская инфраструктура в Западной Украине отчасти сохранилась. Что-то было перестроено, модернизировано, но там не было такой войны, как под Сталинградом или под Курском, или в Белоруссии. Там все, что построили до войны, почти все так и осталось, и до сих пор этим всем украинцы пользуются», — указал Кочетков.

Поэтому Украина гораздо больше потеряет, чем приобретет, потому что то, что оставили украинцы в Польше, несопоставимо с тем, что оставили поляки на Украине, заключил собеседник издания.