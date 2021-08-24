Израильтяне продолжат требовать от Польши компенсации за имущество евреев, утраченное в годы Второй мировой войны, но этот конфликт так ничем и не закончится. Об этом рассказал глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в эфире ютуб-канала Украина.ру

Алексей Кочетков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Анджей Дуда подписал закон о реституциях. В соответствии с документом, решение, в результате которого имущество, которое у кого-то было конфисковано по той или иной причине, может быть оспорено в судебном порядке в течение 30 лет. Таким образом, польские граждане еврейского происхождения, которые лишились своей собственности во время Второй Мировой войны во время немецкой оккупации, не смогут его больше возвратить. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, потребовал изменить ныне действующее польское законодательство, так как это ущемляет интересы жертв Холокоста.

Польша и Израиль не так сильно друг на друга завязаны, тем более что у них трения происходили по поводу, например, публикации книг о послевоенных погромах в Польше, и ответная реакция, когда поляки тоже начали публиковать материалы о терроре, который, по мнению Польского института исторической памяти, осуществлялся по отношению к польскому населению в 1945-1946 годах новыми властями, среди которых было много евреев, считает эксперт.

«Взаимные претензии привели как к вспышке полонофобии в СМИ Израиля, так и недовольства евреями в Польше. Хотя справедливости ради надо сказать, что антисемитизма сейчас там стараются не допускать. Притом что все прекрасно понимают, что антисемитизм с давних времён стал частью польской культуры. И недовольство позицией Израиля и мирового еврейского сообщества в целом в польской прессе периодически проскальзывает и звучит. По крайней мере, эту позицию слышно», — пояснил Кочетков.

Что касается сути этого конфликта, то Польша сама выпустила джинна из бутылки, когда стали предъявлять требования о компенсациях России и Германии. Неудивительно, что где-то нашлись похожие «умники», но уже претендующие на польский карман, заключил собеседник издания.