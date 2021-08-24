Отказ США от участия в разрешении конфликта между Польшей и Израилем подогревает некоторые антиамериканские настроения, как среди правых, так и среди левых, но это все-таки достаточно эпизодически. Об этом рассказал глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в эфире ютуб-канала Украина.ру

Алексей Кочетков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Анджей Дуда подписал закон о реституциях. В соответствии с документом, решение, в результате которого имущество, которое у кого-то было конфисковано по той или иной причине, может быть оспорено в судебном порядке в течение 30 лет. Таким образом, польские граждане еврейского происхождения, которые лишились своей собственности во время Второй Мировой войны во время немецкой оккупации, не смогут его больше возвратить. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, потребовал изменить ныне действующее польское законодательство, так как это ущемляет интересы жертв Холокоста.

Эксперт уточнил, что Польша в свое время вносила по «соглашению о компенсации» средства для выплаты пострадавшим, эти деньги ушли в США, «где-то растворились», и теперь в этой истории больше всего претензий предъявляют именно граждане США.

Политолог считает, что при Трампе США в этой ситуации выступили бы на стороне Израиля, так как он был основным лоббистом израильских интересов, но Байден будет вести себя гораздо осторожнее, потому что Израиль никуда не денется, а поссориться с поляками в американские планы сейчас не входит.

«Мы понимаем, что поляки сейчас — любимая жена США в Центральной Европе. Это страна, которая спит и видит взять на себя функции основного жандарма американских интересов и плюс стать своеобразным «смотрящим» за постсоветским пространством и странами Вышеградской четверки. Уж кому-кому, а американцам точно этот конфликт не на пользу, и даже те деньги, которые американские граждане рассчитывали с поляков получить, не стоят этого конфликта», — полагает Кочетков.

Собеседник издания добавил, что израильтяне попробуют и дальше требовать что-то от поляков, но этот конфликт в итоге ничем не закончится.