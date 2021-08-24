Что касается заявлений Кондолизы Райс о том, что США должны подать Киеву сигнал, то американцы просто пришлют на помощь больше самолетов, потому что Украина равнинная в отличие от горного Афганистана. Об этом рассказал глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

Александр Бородай: В интересах России "Союз добровольцев Донбасса" готов воевать и с азиатами © Владимир Трефилов

Эксперт считает, что когда американцы объявят о своем уходе с Украины, будет то же самое, единственное отличие: на Украине больше аэропортов.

«Кроме того, можно будет добежать до Польши, если не поймают какие-то карпатские партизаны, или еще кто-нибудь. Короче, там есть масса вариантов, как свалить. Надо дать украинскому руководству какую-то ориентировку о том, что валить можно не только из одного аэропорта, как сейчас из Кабула, надо сигнализировать, что есть масса других вариантов, куда сдриснуть», — категоричен Бородай.

Тем не менее, американцы устроить маленькую победоносную войну руками украинцев, например, в Донбассе, чтобы скрасить очень плохое впечатление от своего панического бегства из Афганистана, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.