Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Эксперт считает, что когда американцы объявят о своем уходе с Украины, будет то же самое, единственное отличие: на Украине больше аэропортов.
«Кроме того, можно будет добежать до Польши, если не поймают какие-то карпатские партизаны, или еще кто-нибудь. Короче, там есть масса вариантов, как свалить. Надо дать украинскому руководству какую-то ориентировку о том, что валить можно не только из одного аэропорта, как сейчас из Кабула, надо сигнализировать, что есть масса других вариантов, куда сдриснуть», — категоричен Бородай.
Тем не менее, американцы устроить маленькую победоносную войну руками украинцев, например, в Донбассе, чтобы скрасить очень плохое впечатление от своего панического бегства из Афганистана, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.