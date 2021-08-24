Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Эксперт подчеркнул, что украинский режим падет буквально в считанные дни, гораздо быстрее, чем афганский.
«Как только американцы их бросят, ситуация схлопнется очень быстро. Куда полетит Зеленский? Туда же, куда полетел Гани, или куда-то в другое место», — уверен Бородай.
Что касается заявлений Кондолизы Райс о том, что США должны подать Киеву, то американцы просто пришлют на помощь больше самолетов, потому что Украина равнинная в отличие от горного Афганистана, считает политик.
Кроме того, можно будет добежать до Польши, если не поймают какие-то карпатские партизаны, или еще кто-нибудь, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.