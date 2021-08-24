Когда США объявят о своем уходе с Украины, будет то же самое, что и в Афганистане. Единственное отличие: на Украине больше аэропортов. Об этом рассказал глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

Бородай: В Донбассе может начаться большая война после ухода США из Афганистана © кадр из видео Украина.ру

Эксперт подчеркнул, что украинский режим падет буквально в считанные дни, гораздо быстрее, чем афганский.

«Как только американцы их бросят, ситуация схлопнется очень быстро. Куда полетит Зеленский? Туда же, куда полетел Гани, или куда-то в другое место», — уверен Бородай.

Что касается заявлений Кондолизы Райс о том, что США должны подать Киеву, то американцы просто пришлют на помощь больше самолетов, потому что Украина равнинная в отличие от горного Афганистана, считает политик.

Кроме того, можно будет добежать до Польши, если не поймают какие-то карпатские партизаны, или еще кто-нибудь, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.