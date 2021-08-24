Когда советская власть освободила Польшу, она по старой привычке начала вербовать низовой и средний руководящий состав для новых администраций и для работы в органах госбезопасности, в том числе из числа евреев, рассказал глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в эфире ютуб-канала Украина.ру

Алексей Кочетков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Анджей Дуда подписал закон о реституциях. В соответствии с документом, решение, в результате которого имущество, которое у кого-то было конфисковано по той или иной причине, может быть оспорено в судебном порядке в течение 30 лет. Таким образом, польские граждане еврейского происхождения, которые лишились своей собственности во время Второй Мировой войны во время немецкой оккупации, не смогут его больше возвратить. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, потребовал изменить ныне действующее польское законодательство, так как это ущемляет интересы жертв Холокоста.

Получилось так, что в новом польском правительстве в руководстве, среди государственного аппарата евреев оказалось непропорционально большое количество по отношению ко всему остальному населению, и новые руководители начали вести себя по отношению к местным полякам, мягко говоря, своеобразно, вспоминая, в том числе, и притеснения, которые евреи испытывали от поляков во время немецкой оккупации, пояснил эксперт.

«Поэтому тот конфликт, который начался задолго до Второй мировой войны, после войны, уже когда была установлена «народная» власть в Польской народной республике, не потух, а продолжал тлеть и выливался в репрессии органов безопасности, в которых, как считают поляки, работало очень много евреев. Репрессии зачастую неоправданные, но по привычке очень жесткие, как это было когда-то до войны принято в Советском Союзе. Вернувшиеся из эвакуации на Востоке очень плохо относились к полякам. А поляки к такому отношению к себе не привыкли, они даже от немцев, зачастую, такого не видели», — указал Кочетков.

Однако это разрушает более поздний миф о поголовном истреблении евреев в Польше, так как там, как оказалось, присутствовало большое количество еврейского населения, уточнил политолог.

Это только подтверждает, что после было создано разными сторонами столько всяких исторических мифов, что сейчас историкам очень трудно разобраться. И негативные последствия этих мифов бумерангом возвращаются в наше время, заключил собеседник издания.