Эксперт уточнил, что эта нише небольшая, если брать в парламентском разрезе, то это 8 процентов, если брать в президентском разрезе, то это 24 процента.
«Себе они там выгрызли процента три, но это же ничего не гарантирует. Как в песне поётся: «ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал». Вот и начались у них метания, своего избирателя они теряют, а новый электорат практически не приобретают. А это означает, что кто-то начнёт ориентироваться на другие, более рейтинговые силы», — подчеркнул Слободчук.
Собеседник издания добавил, что Зеленский и его команда будут рассматривать все варианты для того чтобы остаться у власти, но с оглядкой, что позволят США и Великобритания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.