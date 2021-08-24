Власть президента Украины Владимира Зеленского сейчас заметалась по той причине, что они пытаются занять нишу Петра Порошенко, но подвинуть его не смогли. Об этом рассказал политический консультант Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук о причинах метаний в команде Зеленского © скриншот

«Себе они там выгрызли процента три, но это же ничего не гарантирует. Как в песне поётся: «ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал». Вот и начались у них метания, своего избирателя они теряют, а новый электорат практически не приобретают. А это означает, что кто-то начнёт ориентироваться на другие, более рейтинговые силы», — подчеркнул Слободчук.

Собеседник издания добавил, что Зеленский и его команда будут рассматривать все варианты для того чтобы остаться у власти, но с оглядкой, что позволят США и Великобритания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.