В Вермахте служили порядка двухсот тысяч этнических немцев Польши и полмиллиона этнических поляков, которых записывали как германских поляков. Об этом рассказал глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в эфире ютуб-канала Украина.ру

Алексей Кочетков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Анджей Дуда подписал закон о реституциях. В соответствии с документом, решение, в результате которого имущество, которое у кого-то было конфисковано по той или иной причине, может быть оспорено в судебном порядке в течение 30 лет. Таким образом, польские граждане еврейского происхождения, которые лишились своей собственности во время Второй Мировой войны во время немецкой оккупации, не смогут его больше возвратить. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, потребовал изменить ныне действующее польское законодательство, так как это ущемляет интересы жертв Холокоста.

Учитывая сколько вообще было польского населения, то по уровню коллаборационизма Польша опережают практически все народы Центральной Европы подчеркнул эксперт.

Эксперт также напомнил, что в то время был введен фолькс-лист для поляков, по которому в зависимости от категорий определялось какие поляки, по какой очередности, на каком основании могут получать гражданство Рейха.

«То есть, получается, суммарно семьсот с лишним тысяч граждан Польши воевали в Вермахте. Хочу заметить, что Вермахт — это не СС, куда всякий сброд собирали, и вот эти Ваффен СС, Ваффен-гренадерские дивизии, состоявшие из боснийских мусульман, украинцев, Галичины, белорусов, русских и прочих — служба в СС права на гражданство не давала, и не делала военнослужащих СС полноправными членами германского общества. А служба в Вермахте делала. И поляки, служившие в Вермахте, пользовались такими же самыми правами, как и немцы. Почему-то и советская и польская историография этот вопрос тщательно обходит», — уточнил Кочетков.

Сейчас уже в открытую пишут даже в самой Польше, что местное польское население в осуществлении окончательного решения еврейского вопроса немцам очень активно помогало, и хотя были случаи, когда ксендзы спасали евреев, имели место быть и массовые выдачи евреев, причём за деньги или другие ценности, заключил собеседник издания.