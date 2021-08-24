Президент Украины Владимир Зеленский сегодня обладает всей полнотой власти, которой не было ни у кого из его предшественников, поэтому его бездействие не имеет оправданий. Об этом рассказал политический консультант Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук о войне Зеленского против всех: Бумеранг вернётся © скриншот Виктора Януковича, когда Администрация президента по факту превратила Кабмин и Верховную Раду в свои отделы.

«И вот слышим от людей, что Зеленский — хороший парень, борется с олигархами, но ему не дают. Но кто не даёт конкретно? У него ведь вся полнота власти, действительно, ни у одного президента столько власти не было. Когда такой вопрос задаёшь, то люди просто «зависают». Кто-то, конечно, продолжает слепо верить, но кто-то начинает понимать, что его просто «разводят»», — указал Слободчук.

Наконец, партия власти «Слуга народа» за два с лишним года так и не смогла никак реализовать свои преимущества — доступ к власти, запредельный результат на выборах и т.д,, поскольку «Слуга народа» до сих пор воспринимается как производная от рейтинга Зеленского, заключил собеседник издания.

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