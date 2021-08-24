В 1939 году, когда нацистская Германия вошла в Польшу, часть ее территорий она сделала генерал-губернаторством, а на могиле Пилсудского был установлен немецкий почетный караул. Об этом рассказал глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в эфире ютуб-канала Украина.ру

Не только реституции. Алексей Кочетков о конфликте Польши и Израиля © РИА Новости, Нина Зотина Анджей Дуда подписал закон о реституциях. В соответствии с документом, решение, в результате которого имущество, которое у кого-то было конфисковано по той или иной причине, может быть оспорено в судебном порядке в течение 30 лет. Таким образом, польские граждане еврейского происхождения, которые лишились своей собственности во время Второй Мировой войны во время немецкой оккупации, не смогут его больше возвратить. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, потребовал изменить ныне действующее польское законодательство, так как это ущемляет интересы жертв Холокоста.

Эксперт также напомнил, что в то время был введен фолькс-лист для поляков, по которому в зависимости от категорий определялось какие поляки, по какой очередности, на каком основании могут получать гражданство Рейха.

«Те, которые попали в Рейх автоматически, с присоединением определенных земель — те получили немецкое гражданство, что называется, автоматом. А поляки, оставшиеся в Генерал-губернаторстве, тоже могли претендовать на немецкое гражданство, просто к ним выдвигался ряд требований», — указал Кочетков.

В Вермахте служили порядка двухсот тысяч этнических немцев Польши и полмиллиона этнических поляков, которых записывали как германские поляки, Учитывая сколько вообще было польского населения, то по уровню коллаборационизма поляки опережают практически все народы Центральной Европы, заключил собеседник издания.