Ни у одного из украинских президентов не было столько власти, сколько есть у Владимира Зеленского. Что бы кто ни говорил, но ему совершенно незачем распускать парламент и идти на досрочные выборы. Об этом рассказал политический консультант Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук о причинах метаний в команде Зеленского © скриншот

Если Зеленский распустит парламент, туда пройдут от силы сто «слуг народа», остальные мандаты достанутся оппозиции, и он превратится в Виктора Ющенко, на которого будут вешать все провалы, а ответить он никак не сможет, потому что не будет уже у него достаточно голосов в Раде, подчеркнул Слободчук.

Роспуска не будет. Отсюда и корни части информационных операций, которые власть проводит, чтобы как-то перенаправить волну недовольства, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.