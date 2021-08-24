«Откуда они, эти досрочные выборы, возьмутся? Зачем они Зеленскому, у которого 240 штыков есть в Верховной Раде, плюс возможность докупить голоса (депутатов) группы «Доверие», аграрных мандатов, группы «За будущее» Коломойского… Так в чём проблема? «Голос»? Американское посольство даёт команду, и «Голос» голосует», — указал эксперт.
Если Зеленский распустит парламент, туда пройдут от силы сто «слуг народа», остальные мандаты достанутся оппозиции, и он превратится в Виктора Ющенко, на которого будут вешать все провалы, а ответить он никак не сможет, потому что не будет уже у него достаточно голосов в Раде, подчеркнул Слободчук.
Роспуска не будет. Отсюда и корни части информационных операций, которые власть проводит, чтобы как-то перенаправить волну недовольства, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.