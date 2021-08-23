Проведение саммита «Крымская платформа» без участия жителей Крыма лишено всякого смысла, сказала российский сенатор Ольга Ковитиди. Ее слова приводит РИА Новости 23 августа

В этот день в Киеве стартовал саммит «Крымской платформы», на котором обсуждают «возвращение» полуострова Украине.

«На Украине уже всем понятно, что Крым не вернуть — это выбор людей, а в Крыму украинский политический шабаш вызывает усталость и сожаление о судьбе проживающих на Украине людей и их семьях», — приводит агентство слова политика.

Много шума из ничего. «Крымская платформа» как повод пожаловаться на РФ © пресс-служба президента Украины Владимиру Зеленскому вместо того, чтобы заниматься заведомо провальными крымскими проектами, стоит сосредоточиться на исполнении своих предвыборных обещаний и прекратить войну в Донбассе.

Сенатор выразила удивление тем фактом, что Киев не решал проблемы депортированных народов Крыма, не чинил дороги, не строил дома в то время, когда полуостров находился в составе Украины.

При этом она отметила, что «президент Владимир Путин смог решить этот вопрос».