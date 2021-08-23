Министерство энергетики Украины признало, что у государственной компании «Центрэнерго» нет средств на закупку запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона, сообщает FBC.ua 23 августа

В отопительном сезоне 2020-21 годов Украина оказалась на грани веерных отключений электричества из-за того, что власти не смогли обеспечить закупку необходимых объемов угля для тепловых электростанций.

Угля не хватает, а цены растут. Главное в экономике Украины 16-23 июля Герман Галущенко на посвященном данной проблеме совещании, госкомпания «Центрэнерго» не имеет средств на закупку угля.

В связи с этим он обратился к государственным банкам с просьбой предоставить кредит компании на закупку угля на специальных льготных условиях.

По словам Галущенко, Украина сможет пройти отопительный сезон без эксцессов только в том случае, если все госучреждения будут слаженно сотрудничать для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» решили прекратить добычу угля на Украине.