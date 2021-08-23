В отопительном сезоне 2020-21 годов Украина оказалась на грани веерных отключений электричества из-за того, что власти не смогли обеспечить закупку необходимых объемов угля для тепловых электростанций.
Как заявил глава Минэнерго Герман Галущенко на посвященном данной проблеме совещании, госкомпания «Центрэнерго» не имеет средств на закупку угля.
В связи с этим он обратился к государственным банкам с просьбой предоставить кредит компании на закупку угля на специальных льготных условиях.
По словам Галущенко, Украина сможет пройти отопительный сезон без эксцессов только в том случае, если все госучреждения будут слаженно сотрудничать для решения проблемы.
Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» решили прекратить добычу угля на Украине.