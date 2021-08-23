Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что воду из-под Азовского моря можно будет подать в перекрытый Украиной Северо-Крымский канал, если она будет пригодна для использования в сельском хозяйстве. Его слова приводит РИА Новости 23 августа

Ранее стало известно, что первая партия воды для Крыма добыта под Азовским морем на глубине порядка 100 метров, качество проверяют в лаборатории в Москве. Результаты исследований будут готовы не позднее начала сентября.

«Если даже удастся использовать для мелиорации, то это замечательно будет. Мы Северо-Крымский канал обратным током могли бы в сторону Джанкоя (Север Крыма — ред.) подать. Там перепад высот такой, что не надо насосные ставить — и сняли бы вопрос», — приводит агентство слова Аксенова.

Организаторов водной блокады Крыма привлекут к ответственности © РИА Новости, Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с Россией.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.