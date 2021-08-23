Ранее стало известно, что первая партия воды для Крыма добыта под Азовским морем на глубине порядка 100 метров, качество проверяют в лаборатории в Москве. Результаты исследований будут готовы не позднее начала сентября.
«Если даже удастся использовать для мелиорации, то это замечательно будет. Мы Северо-Крымский канал обратным током могли бы в сторону Джанкоя (Север Крыма — ред.) подать. Там перепад высот такой, что не надо насосные ставить — и сняли бы вопрос», — приводит агентство слова Аксенова.
Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, однако после воссоединения полуострова с Россией киевский режим заблокировал подачу воды в республику.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с Россией.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.