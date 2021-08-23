Политика по принципу «прочь от Москвы» лишает Украину доступа к мировой культуре и буквально вгоняет страну в каменный век, написал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в своей статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине», опубликованной на сайте ОПЗЖ 23 августа

Политик отметил, что на Украине сейчас набирает обороты примитивизация системы государственного управления.

«Идеология "анти-России" разрушает украинское государство, опускает нас даже не до уровня Средневековья, а до уровня племени, у которого один язык, одна кухня, одни танцы и одни идолы», — констатировал Медведчук.

Виктор Медведчук: Какой может быть Украина? Какой быть Украине? © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

При этом племя легко загнать в резервацию и отобрать у него земли и вообще будущее, особенно если лишить его культуры, пишет Медведчук. Именно поэтому украинские горе-реформаторы так стараются разрушить остатки развитой советской цивилизации, отмечает он.

«Украинцам внушают, что они были цивилизованными европейцами, просто забыли это, русские заставили их это забыть. На самом же деле в основном в союзе с Россией Украина входила в европейскую и мировую культуру», — подчеркивает Медведчук.

Сейчас же украинцев заставляют вспомнить то, чего не было, а реальное славное прошлое забыть и обесценить, «забыть историю прежнего успеха».

В итоге Украина потеряла огромный промышленный и научный потенциал, а сейчас теряет население и территории. У жителей страны отбирают права и свободы, а власть несет все меньше ответственности за содеянное, заключил Медведчук.