Сотни верующих канонической УПЦ проводят молитвенное стояние возле здания, в котором расположился Варфоломей, благодаря которому был «узаконен» раскол православных церквей при президенте Украины Петре Порошенко и образована непризнанная «Православная церковь Украины» (ПЦУ).
«Предстоятель УПЦ благословил верующих и духовенство, которые ждут встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем, чтобы рассказать ему о реальной ситуации в украинском православии, сложившейся после предоставления томоса ПЦУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотни верующих читают акафисты и поют молитвы, а также держат плакаты с требованием прекратить церковное рейдерство, гонения на церковь и дискриминацию верующих УПЦ.
Патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, он приглашен киевским режимом на празднование 30-летия независимости страны.
Он уже совершил богослужение с раскольниками из ПЦУ в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.