Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил верующих, собравшихся на молитвенное стояние у резиденции прибывшего в Киев Константинопольского патриарха Варфоломея, сообщил центр информации УПЦ на своей странице в Facebook 23 августа

Сотни верующих канонической УПЦ проводят молитвенное стояние возле здания, в котором расположился Варфоломей, благодаря которому был «узаконен» раскол православных церквей при президенте Украины Петре Порошенко и образована непризнанная «Православная церковь Украины» (ПЦУ).

«Предстоятель УПЦ благословил верующих и духовенство, которые ждут встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем, чтобы рассказать ему о реальной ситуации в украинском православии, сложившейся после предоставления томоса ПЦУ», — говорится в сообщении.

«Кровь православных - на твоих руках»: прихожане УПЦ ждут Варфоломея у Рады © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, он приглашен киевским режимом на празднование 30-летия независимости страны.

Он уже совершил богослужение с раскольниками из ПЦУ в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.