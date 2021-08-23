Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что не стоит бояться федерализации Украины. Об этом он написал в своей статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине», опубликованной на сайте ОПЗЖ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины. О неприемлемости федерализации заявляли сторонники госпереворота 2014 года на Украине, утверждая, что это развалит страну. Между тем США, Россия, Швейцария, Германия и еще ряд государств успешно существуют как федеративные.

«Мне возразят, что федерация сделает возможным отделение украинских земель, необязательно к России, а также к Венгрии, Румынии и Польше. То есть федеративное устройство подтолкнет страну к развалу… А вот если у власти останется эта же политическая команда, то она добьет Украину и без всякого федерализма», — подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что федеральным государством «сложнее управлять, а потому федеральное государство не потерпит алчных и непрофессиональных правителей во главе».

«Мы должны призвать во власть не популистов, а серьезных специалистов по государственному строительству и настоящих патриотов своей страны», — призвал политик.

«То, что ты разбил окно у Мерседеса, не делает тебя крутым». Эксперт о преследовании Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В этой связи сжатие от многонационального государства до одного этноса является деградацией, стратегической ошибкой, ведущей к разрушению страны.

«Слепить страну по чужим лекалам — еще большая глупость, ведь тогда мы делаем страну не своим гражданам, а внешним силам», — написал Медведчук.

В данный момент политик находится в Киеве под домашним арестом по подозрению в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Сам Медведчук обвинения отвергает и считает их политическим преследованием.