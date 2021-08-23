Самое лучшее решение для «успокоения» Украины - разделить ее на Галицию и Малороссию. Текст об этом был опубликован 23 августа в Telegram-канале лидера ЛДПР Владимира Жириновского

Жириновский сказал, как не допустить повторения афганского сценария на Украине © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«За геноцид русских австриякам рано или поздно придётся ответить. Ну, а современная Галиция пусть живёт и процветает в составе Евросоюза, НАТО — нас это совершенно не интересует», — говорится в сообщении.

По мысли Жириновского, все украинские националисты соберутся в Галиции, которая проделает путь Словакии, Чехии и других стран, присоединившись в конечном итоге к Евросоюзу и НАТО.

«Вопрос по этой же схеме нужно закрыть сегодня. Русофобы — в Галицию, а русские останутся жить на русских землях, в составе России. Можно назвать новый регион Малороссийский край или Малороссийский федеральный округ со столицей в Донецке, Киеве или Харькове», — пишет лидер ЛДПР.

Он предполагает, что в новое образование в качестве губерний войдут большая часть современных областей Украины (Херсонская, Николаевская, Одесская, Черниговская, Винницкая, Сумская), также в состав этого края-округа должна войти «Тираспольская область».

Подобная схема, утверждает Жириновский, ликвидирует проект Украины как анти-России, прекратит вражду и разделение русского народа.

Ранее президент РФ Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой он назвал русских и украинцев одним народом. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в Кремле никто не подвергает сомнению территориальную целостность Украины.