Реализация рассчитана на два этапа: сначала до 2024 года подготовят базу для массового производства электромобилей, после чего к 2030 году их выпуск достигнет десяти процентов от общего объема сделанного в стране транспорта.
К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более девяти тысяч зарядных станций. В документе предусмотрены льготные кредиты для тех, кто решит приобрести электромобиль.
«Такие транспортные средства, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам», — цитирует агентство пресс-службу кабмина.
Производителям транспорта и зарядных устройств будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты.
На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов. В концепции также говорится о формировании инфраструктуры для зарядных станций. Перечень территорий для нее определят к осени.
Будут созданы также индустриальные центры по выпуску больших тяговых батарей и всех необходимых комплектующих. В результате в России появятся порядка 40 тыс. высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке «от электрохимии до производства автотранспорта на электротяге», подчеркнул Мишустин.