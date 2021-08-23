Российское правительство утвердило концепцию использования электрического транспорта на десять лет, она касается большинства категорий автомобилей, сказал премьер Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости 23 августа

Реализация рассчитана на два этапа: сначала до 2024 года подготовят базу для массового производства электромобилей, после чего к 2030 году их выпуск достигнет десяти процентов от общего объема сделанного в стране транспорта.

К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более девяти тысяч зарядных станций. В документе предусмотрены льготные кредиты для тех, кто решит приобрести электромобиль.

«Такие транспортные средства, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам», — цитирует агентство пресс-службу кабмина.

Шмыгаль хочет помочь украинцам с электромобилями © Кабинет министров Украины

На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов. В концепции также говорится о формировании инфраструктуры для зарядных станций. Перечень территорий для нее определят к осени.

Будут созданы также индустриальные центры по выпуску больших тяговых батарей и всех необходимых комплектующих. В результате в России появятся порядка 40 тыс. высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке «от электрохимии до производства автотранспорта на электротяге», подчеркнул Мишустин.