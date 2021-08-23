Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными несколько религиозных организаций, среди которых есть и украинские секты. Информацию об этом 23 августа распространила пресс-служба ведомства

Речь идет о Духовном управлении евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое Поколение», а также так называемый библейский колледж этой организации. Кроме того, в этот список попали международное христианское движение «Новое поколение» и Евангельская христианская церковь «Новое Поколение», которые зарегистрированы в Латвии. Протестантская секта в Тернопольской области стала одним из эпицентров коронавируса в регионе © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Генпрокуратура отмечает, что деятельность этих структур представляет угрозу безопасности РФ и конституционному строю страны.

Статус нежелательной организации означает, что эти организации не смогут больше действовать на территории России, а все существующие в РФ структуры этих организаций должны быть ликвидированы.

«Новое Поколение» — псевдохристианская секта, совмещающая в себе элементы пятидесятничества и харизматического движения. Лидером организации является проживающий в Латвии Алексей Ледяев. Получил скандальную известность как автор книги «Новый мировой порядок», в которой он описал модель общества, где вся власть во всех сферах будет принадлежать христианам.

Организация активно действует на пространстве бывшего СССР, при этом сам Ледяев является персоной нон-грата в РФ, Белоруссии, Армении, Казахстане. В разное время предпринимал попытки въехать на территорию Украины, однако каждый раз получал отказ во въезде со стороны Службы безопасности Украины. При этом каждый раз эти запреты отменялись после обращений представителей движения к властям страны.

В настоящий момент «Новым Поколением» на Украине управляет «пастор» Андрей Тищенко. Под его руководством секта проводит регулярные «молебны» на стадионах, в последние годы подобные мероприятия собирали тысячи людей в Днепре. Организация имеет на Украине статус официально зарегистрированной религиозной конфесии.