Из выделенных средств $275 млрд достались развивающимся странам, в том числе $25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии.
Россия при этом получила около $17,5 млрд, Украина — $2,7 млрд. Полученные суммы не являются кредитами.
Специальные права заимствования (SDR) — это не имеющее физической формы средство для платежных расчетов фонда. Курс SDR определяется ежедневно на основе обменных курсов доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.
Чтобы воспользоваться SDR за пределами МВФ, странам необходимо их конвертировать. Они могут покупать и продавать SDR, обмениваться ими, передавать безвозмездно.