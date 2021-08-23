23 августа вступило в силу одобренное в начале месяца распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран - участниц МВФ в размере $650 млрд, сообщило информагентство РБК

Из выделенных средств $275 млрд достались развивающимся странам, в том числе $25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии.

Россия при этом получила около $17,5 млрд, Украина — $2,7 млрд. Полученные суммы не являются кредитами.

За послушание перед МВФ. Почему агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Чтобы воспользоваться SDR за пределами МВФ, странам необходимо их конвертировать. Они могут покупать и продавать SDR, обмениваться ими, передавать безвозмездно.