В понедельник, 23 августа на Украине отмечается День государственного флага. В Одессе торжества по этому случаю проходят на Потемкинской лестнице, именно туда пришел молодой человек в футболке цветов российского флага и с надписью Russia.
На необычного гражданина тут же обратили внимание местные активисты и сотрудники полиции, которые вскоре заломили мужчине руки за спину и надели на него наручники.
На видео он говорит по-английски, что является гражданином Соединенных Штатов при этом он заявил, что не имеет при себе документов. Авторы Telegram-канала предположили, что молодой человек является выходцем из России.
Задержанный отметил, что не совершал никаких противоправных действий, а всего лишь вышел прогуляться по городу.
«И это свобода на Украине?», — задался он вопросом.