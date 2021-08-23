Одесская полиция задержала 26-летнего гражданина США, который пришел на мероприятия в честь дня украинского флага в футболке с российским триколором. Видео с места событий опубликовал 23 августа Telegram-канал «Украина в шоке»

В понедельник, 23 августа на Украине отмечается День государственного флага. В Одессе торжества по этому случаю проходят на Потемкинской лестнице, именно туда пришел молодой человек в футболке цветов российского флага и с надписью Russia. В Херсоне рухнул гигантский флагшток, установленный ко Дню независимости © кадр из видео YouTube

На необычного гражданина тут же обратили внимание местные активисты и сотрудники полиции, которые вскоре заломили мужчине руки за спину и надели на него наручники.

На видео он говорит по-английски, что является гражданином Соединенных Штатов при этом он заявил, что не имеет при себе документов. Авторы Telegram-канала предположили, что молодой человек является выходцем из России.

Задержанный отметил, что не совершал никаких противоправных действий, а всего лишь вышел прогуляться по городу.

«И это свобода на Украине?», — задался он вопросом.