Зеленский в частности сказал, что, хотя Россия и не участвовала в саммите, однако была «очень активной».
«И если эта площадка так интересует ее, то мы приглашаем РФ присоединиться к Крымской платформе для исправления ее исторической, трагической ошибки. В декларации всегда будет строка для представителя РФ. Эта подпись будет последней на последнем саммите в Ялте», — заявил Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва считает саммит «Крымской платформы» антироссийским мероприятием.
«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма», — сказал Песков.
23 августа в Киеве начал работу первый саммит «Крымской платформы», которую создали власти Украины для «возвращения» полуострова.
В своей речи на открытии этого саммита президент Владимир Зеленский назвал методы, которыми будет добиваться того, чтобы посадить РФ за стол переговоров — это закон о коренных народах Крыма, лишение Крыма статуса свободной экономической зоны, а также усиление санкционного давления на Россию.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.