Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к «Крымской платформе». Его слова прозвучали в ходе выступления на саммите в Киеве 23 августа. Трансляцию вел Youtube-канал Украина.ру

Зеленский в частности сказал, что, хотя Россия и не участвовала в саммите, однако была «очень активной».

«И если эта площадка так интересует ее, то мы приглашаем РФ присоединиться к Крымской платформе для исправления ее исторической, трагической ошибки. В декларации всегда будет строка для представителя РФ. Эта подпись будет последней на последнем саммите в Ялте», — заявил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва считает саммит «Крымской платформы» антироссийским мероприятием.

«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма», — сказал Песков.

Напоследок Меркель принудит Зеленского сделать то, чего он так боялся © пресс-служба президента Украины

В своей речи на открытии этого саммита президент Владимир Зеленский назвал методы, которыми будет добиваться того, чтобы посадить РФ за стол переговоров — это закон о коренных народах Крыма, лишение Крыма статуса свободной экономической зоны, а также усиление санкционного давления на Россию.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.