Хорватский премьер Андрей Пленкович выразил готовность помочь украинским властям в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 23 августа в Киеве на саммите «Крымской платформы»

На Украине достаточно давно говорят о «Хорватском сценарии» — урегулировании конфликта в Донбассе силовым путём. В частности, хорватский опыт изучал Национальный институт стратегических исследований (НИСИ) при президенте Украины.

«Хорватия может поделиться опытом с Украиной, поскольку она прошла похожий путь. Другие страны такого опыта не имеют. Хорватия в 90-х годах тоже прошла путь с временно оккупированными территориями», — сказал Пленкович.

Зачистка «Буря»: Загреб празднует, Киев мечтает о «хорватском сценарии» для Донбасса © AP, Zltako Kalle

Интерес Киева к «Хорватскому варианту» вызывает удивление, так как Украина подписала минские соглашения по мирному урегулированию в Донбассе. Эти соглашения одобрены Советом безопасности ООН, однако украинские власти не спешат их выполнять.

В частности, Верховная Рада до сих пор не приняла закон об амнистии для ополченцев Донецка и Луганска, а также закон о выборах на территории Донецкой и Луганской народных республик. Киев также отказывается от прямых переговоров с ДНР и ЛНР.

«Украина полностью саботирует те соглашения, которые ранее были достигнуты. Украина попросту отказывается их соблюдать» — сообщал представитель ЛНР Андрей Марочко.

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время неоднократно заявлял, что Минские соглашения «еле живы» и требовал их пересмотра.

Также Зеленский заявлял о необходимости переноса переговорной площадки из Минска в «европейскую страну» и ввода США в «Нормандский формат», против чего выступают другие его представители — ФРГ, Россия и Франция.