Камнем преткновения между Польшей и Израилем стал финансовый вопрос. Перефразируя Булгакова, «квартирный вопрос» испортил польско-израильские отношения. Об этом рассказал глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в эфире ютуб-канала Украина.ру

Алексей Кочетков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Анджей Дуда подписал закон о реституциях. В соответствии с документом, решение, в результате которого имущество, которое у кого-то было конфисковано по той или иной причине, может быть оспорено в судебном порядке в течение 30 лет. Таким образом, польские граждане еврейского происхождения, которые лишились своей собственности во время Второй Мировой войны во время немецкой оккупации, не смогут его больше возвратить. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, потребовал изменить ныне действующее польское законодательство, так как это ущемляет интересы жертв Холокоста.

Эксперт пояснил, что в середине 1960х годов поляки подписали международное соглашение о «Системе компенсации» и внесли в фонд, созданный под это соглашение, несколько тогдашних миллионов долларов, после выплаты которых польское государство, его граждане и юридические лица были освобождены от ответственности за ущерб в отношении этого государства, его граждан и юридических лиц.

И до 1989 года, пока существовала Польская Народная Республика, никаких проблем с наследниками не возникало. В тридцатилетний срок, если наследники объявились, они получали достаточно спокойно, но все тоже зависело от того, на какую собственность они претендовали, уточнил политолог.

По его словам, обострения начались после 1989 года, особенно в девяностые годы и в начале нулевых, когда неизвестно откуда стали появляться "наследники" людей, которые погибли в 1942 году в гетто или где-то в другом месте в Польше. Например, в Освенциме, с документами, подлинность которых установить было невозможно.

«И польские суды в 90-х годах прошлого века, как это тоже ни странно, забыв обо всех соглашениях, которые подписывала ПНР, эти требования чаще всего удовлетворяли. Получалось так, что люди, которые всю свою жизнь прожили в том же Люблине или где-нибудь в Кракове, или в Познани, в буквальном смысле оказывались на улице, потому что некие «наследники» предъявили претензии на их жилье», — указал Кочетков.

Учитывая историю польско-еврейских отношений, подобные случаи любви между поляками и евреями не добавляли. Начались серьезные брожения в польском обществе, все привело к тому, что в 2012 году польский конституционный трибунал постановил изменить законодательство в части удовлетворения подобных требований, и, чтобы автоматически уже по решению суда недвижимость не возвращалась, вопросы компенсации решались уже по новым установленным порядкам, и с этого и начались проблемы с государством Израиль, добавил специалист.

Сейчас Израиль потребовал изменить ныне действующее польское законодательство, так как это ущемляет интересы жертв Холокоста. Хотя какие через 80 лет жертвы Холокоста, и какое отношение эти люди, которые сейчас что-то требуют, имеют к этим несчастным жертвам, вопрос остается открытым, заключил собеседник издания.